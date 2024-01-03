شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد كوكا من بطولة الأمم الأفريقية بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع أحمد نبيل كوكا لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم لفحوصات طبية و أشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم و بالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.



كوكا

وأرسل اتحاد الكرة اليوم الأربعاء، القائمة النهائية التي اختارها فيتوريا لتمثيل منتخب مصر الأول في بطولة الأمم الأفريقية، للاتحاد الأفريقي، على أن يحدد فيها قائمة الـ34 لاعبا الأساسيين، والأربعة لاعبين في القائمة الاحتياطية.

وجاءت القائمة النهائية كالتالي : "حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى، والدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى .

وتضم القائمة ايضا في خط الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - محمود حمادة، وفي الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا .

ويستهدف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا العودة مجددًا إلى منصة التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية المقبلة بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة.