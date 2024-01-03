كأس يونايتد: دي مينور يُسقِط ديوكوفيتش

الرياص - اسماء السيد - سيدني : مُني الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، بخسارة صادمة أمام الأسترالي أليكس دي مينور 4 6 و4 6 الأربعاء في المواجهة الأولى بين بلديهما من أصل ثلاث في الدور ربع النهائي لكأس يونايتد في كرة المضرب المقامة في أستراليا حتى السابع من الشهر الحالي.

وقدّم الأسترالي البالغ 24 عاماً والمصنف 12 عالمياً أداءً ملفتاً أمام ديوكوفيتش وفاز بـ33 نقطة من أصل 34 ممكنة على إرساله، حاسماً المواجهة في 94 دقيقة ومحققاً انتصاره الأول على الصربي في ثاني لقاء بينهما.

وقال دي مينور عن فوزه على الفائز بـ24 لقباً كبيراً "إنه أمر مميز جدا. نوفاك رائع وما فعله من أجل هذه الرياضة مميز جدا. إنه شعور لا يوصف ومذهل وأنا سعيد جدا للقيام بذلك هنا في بيرث وأستراليا".

وتابع "عندما تواجه نوفاك عليك أن تخرج وتستمتع... أن تستمر في القتال حتى النهاية. اليوم كان يومي وأنا سعيد لأني تمكنت من تحقيق الفوز".

وبذلك، مهّد دي مينور الطريق أمام أستراليا لبلوغ نصف النهائي في حال فوزها لاحقاً بمباراة فردي السيدات بين أيلا تومليانوفيتش وناتاليا ستيفانوفيتش، وإلا سيكون الحسم في مباراة الزوجي المختلط.

وبلغت بولندا بقيادة المصنفة أولى عالمياً إيغا شفيونتيك الدور نصف النهائي بتخطيها الصين من دون عناء 3 0 الأربعاء في بيرث.

ووضع هوبرت هوركاتش المنتخب البولندي على المسار الصحيح بفوزه في مباراة فردي الرجال على جينجين جانغ 6 3 و6 4، قبل أن تحسم شفيونتيك بطاقة التأهل بفوزها في مباراة فردي السيدات على كينوين جينغ بسهولة 6 2 و6 3.

وقالت شفيونتيك "أنا سعيدة حقاً بالطريقة التي لعبت بها وأيضاً بالأجواء السائدة في الفريق"، مضيفة "أعتقد حقاً أنه باستطاعتنا أن نكون أفضل حين نلعب ضمن فريق، وبالتالي يسعدني جداً أن ألعب بجانبه (هوركاتش) وأنا أستمتع بكل مباراة نخوضها هنا".

ولم يتراخ المنتخب البولندي رغم ضمان التأهل وفاز أيضاً بمباراة الزوجي المختلط وإن كان بصعوبة بعد فوز كاتارينا بيتر ويان زييلينسكي على يو شياودي وسون فاجينغ 6 3 و5 7 و10 7.

تأهل اليونان وألمانيا

وتلتقي بولندا في دور الأربعة مع النروج ونجمها كاسبر رود أو فرنسا التي ضمنت الأربعاء بلوغها ربع النهائي بفوزها على إيطاليا 3 0 بقيادة أدريان مانارينو وكارولين غارسيا في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة التي شهدت تأهل ألمانيا أيضاً بين أفضل منتخبين وصيفين.

ولم يجد مانارينو، المصنف 22 عالمياً، صعوبة في تخطي لورنتسو سونيغو 6 4 و6 4، قبل أن تنجح غارسيا، المصنفة 20 عالمياً، في الفوز على جاسمين باوليني 6 4 و5 7 و6 4 على ملعب "كين روزوول أرينا" في سيدني.

وفي مباراة الزوجي المختلط الهامشية، خرجت فرنسا منتصرة أيضاً عبر إليكسان ليشيميا وإدوار روجيه فاسلان اللذين تغلبا على نوريا برانكاتشو وفلافيو كوبولي 7 6 (7 5) و6 4.

وحسمت اليونان بطاقة المجموعة الثانية في سيدني بعد تقدمها على كندا 2 0 بفضل ستيفانوس تسيتسيباس وماريا ساكّاري، إذ فاز الأول على ستيفن دييز 6 2 و6 3 والثانية على ليلى فرنانديز 7 6 (7 2) و6 3.

وستكون مباراة الزوجي المختلط هامشية بالنسبة لليونانيين الذين سيتواجهون في ربع النهائي مع ألمانيا الجمعة في سيدني.

ويشارك في هذا الحدث 18 منتخباً وُزّعت على ست مجموعات من ثلاثة منتخبات وتتنافس بنظام الدوري. تتضمّن كل مواجهة مباراة واحدة للرجال ومثلها للسيدات بالإضافة إلى مواجهة في الزوجي المختلط.