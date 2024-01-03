شرط مدوي من علي معلول لتجديد عقده مع الاهلي

كثف النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب مفاوضاته القوية مع الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للمارد الأحمر من أجل تمديد عقده في الشتاء المقبل.

وتحدث مسؤولي النادي الاهلي مع معلول في الأمر خلال الأيام الماضية وقبل سفر اللاعب للمشاركة مع منتخب تونس بكأس أمم أفريقيا لحسم تجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وطلب إدارة الاهلي من معلول الموافقة على تخفيض راتبه للتجديد لمدة موسمين؛ حيث يحل اللاعب على راتبًا يصل قيمته إلى مليون و500 ألف دولار في الموسم الواحد.

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ورفض الدولي التونسي طلب إدارة المارد الأحمر إذ يرغب في الحصول على راتب ما يقارب الـ2 مليون دولار في الموسم خاصة أنه يمتلك عروضا خارجية في الوقت الراهن.

ومن المقرر أن تحسم لجنة الكرة بشكل نهائي التجديد لـ علي معلول في الفترة المقبلة كونه ركيزة أساسية داخل تشكيلة الفريق القاهري تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.