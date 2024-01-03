"التعاقد مع مبابي أم هالاند؟".. تشافي هيرنانديز يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب فريق برشلونة في المؤتمر الصحفي قبل مباراة لاس بالماس، عن اللاعب الذي يفضل التعاقد معه من بين الثنائي كيليان مبابي وإيرلينج هالاند.

وقال تشافي: "هالاند أم مبابي؟ لا يمكننا التفكير في انضمام هالاند أو مبابي إلى برشلونة الآن، لا يمكننا تحمل تكاليف هؤلاء اللاعبين للأسف".

وأضاف: "أنا سعيد باللاعبين الذين أملكهم، نحن بحاجة للوصول إلى أفضل مستوى لدينا، لأن برشلونة دائما ما يسعى إلى أن يكون في أعلى مستوى".

جدير بالذكر، يلاقي نادي برشلونة نظيره لاس بالماس، غدا الخميس، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت مصر.

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