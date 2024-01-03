محمد صلاح يغيب عن المرشحين لتشكيل "فيفبرو" المثالي لعام 2023

ياسر رشاد - القاهرة - غاب النجم الدولي المصري محمد صلاح عن قائمة اللاعبين المرشحين للتشكيل المثالي لعام 2023، التي يتم إعلانها من قبل الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين “ فيفبرو”.

محمد صلاح خارج تشكيل فيفبرو المثالي لعام 2023

وكشف الاتحاد الدولي عن 24 لاعبًا مرشحين للتشكيل الذي سيتكون من 11 لاعبًا الأفضل في عام 2023، ولم يكن من بينهم نجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح.

وجاءت قائمة المرشحين للتشكيل الأفضل في 2023



حراسة المرمى: البرازيلي إيديرسون (مانشستر سيتي)، البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد)، الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا).

خط الدفاع: الإنجليزي كايل وواكر ومواطنه جون ستونز والبرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي)، الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول)، البرازيلي إيدير ميليتاو ولألماني أنتونيو روديجر (ريال مدريد).

وسط الملعب: البرتغالي برناردو سيلفا والإسباني رودري والبلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، الإنجليزي جود بيلينجهام والإسباني فيديريكو فالفيردي والكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)، الألماني إيلكاي جوندوجان (برشلونة).

الهجوم: البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، البرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)، الأرجنتيني ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ)، النرويجي إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، الفرنسي كريم بنزيما (اتحاد جدة).

موعد إعلان التشكيل المثالي لعام 2023 من فيفبرو

يتم اختيار أفضل 11 لاعبًا من خلال تصويت لاعبو كرة القدم بالاتحادات الأعضاء، ثم يتم الإعلان عنه في حفل توزيع جوائز "ذا بيست" المقرر إقامته في لندن يوم 15 يناير الجاري.