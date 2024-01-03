بيلينجهام يقود تشكيل ريال مدريد أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة ريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري الإسباني 2023 – 2024.

وتبدأ أحداث مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في تمام الثامنة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة على استاد “سانتياجو برنابيو” في الجولة 19 من الليجا الإسبانية.

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ويشهد تشكيل ريال مدريد تواجد البرازيلي فينسيوس جونيور في خط الهجوم بجانب رودريجو، كما يتواجد الإنجليزي جود بيلينجهام.

وجاء تشكيل ريال مدريد لملاقاة ريال مايوركا في الدوري الإسباني كالآتي:

حراسة المرمى: لونين.

الدفاع: فران جارسيا – روديجير – كارفخال – تشواميني.

الوسط: بيلينجهام – كروس – مودريتش – فالفيردي.

الهجوم: فينسيوس – رودريجو.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم لاليجا، برصيد 45 نقطة، فيما يأتي ريال مايوركا في المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة.