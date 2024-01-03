ترتيب فرق مجموعتي الصعيد في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - تعد مباريات الفرق في الصعيد من أبرز البطولات الرياضية في مصر. وتأتي المسابقة لترتيب فرق مجموعتي الصعيد في الدوري الثاني لكرة القدم كفرصة للأندية لتحقيق نتائج جيدة والتنافس على الصعود للدوري الممتاز.

وبعد انتهاء مباريات يوم الجمعة الماضي، تم الكشف عن ترتيب الفرق في المجموعتين. وقد تمكن نادي ديروط من تصدر المجموعة الأولى بجنوب الصعيد، وذلك بفضل أداءه المميز والنتائج الإيجابية التي حققها خلال الجولات السابقة. يتمتع فريق ديروط بقوة هجومية ودفاعية واسعة، مما يضمن لهم تحقيق الفوز في معظم المباريات.

حيث تشهد المجموعة الأولى بالصعيد منافسة قوية بين الفرق المشاركة. حتى الآن، يتصدر فريق ديروط المجموعة برصيد 18 نقطة، مما يمنحه ميزة كبيرة للمضي قدمًا في رحلته نحو الصعود إلى الدوري الممتاز.

في المركز الثاني يقف فريق الالومنيوم برصيد 17 نقطة، حيث قدم أداءً قويًا طوال الموسم ولا يزال يطمح في تحقيق التأهل. يليه بفارق نقطة فقط فريق كيما أسوان، الذي أبدى تحسنًا كبيرًا في أدائه بعد بداية صعبة للمسابقة.

من جهة أخرى، يعاني فريق واسمنت أسيوط من تذبذب في النتائج مما جعله يحتل المركز الرابع برصيد 14 نقطة. يسعى الفريق لتحسين أدائه في المرحلة القادمة للمنافسة على أحد المراكز المؤهلة للصعود.

في المراكز السفلى، يحتل الأقصر المركز الخامس برصيد 12 نقطة، ويأتي بعده فريق شباب قنا برصيد 10 نقاط. من ثم يليه فريق طهطا برصيد 9 نقاط، وملوي برصيد 5 نقاط. في المركز الأخير ودون نقاط يوجد فريق قوص الذي يعاني من أداء سيء طوال الموسم.

أما المجموعة الثانية في شمال الصعيد، فتمكن نادي الترسانة من التفوق واحتلال صدارة الترتيب. يعود نجاح الترسانة في استحواذه على المركز الأول إلى تنظيمهم الجيد ولاعبيهم المميزين. يعتبر الترسانة من الفرق القوية التي تتمتع بأسلوب لعب هجومي مبتكر ودفاع قوي.

حيث في الجولة الحالية من بطولة الصعيد لكرة القدم، يتصدر فريق الترسانة المجموعة الثانية برصيد 20 نقطة. يليه نجوم مصر وطامية الفيوم برصيد 14 نقطة لكل فريق. بينما يأتي فريق المنيا برصيد 13 نقطة، ثم الفيوم برصيد 12 نقطة.

في المركز الثامن يتساوي كلاً من الواسطي ومركز شباب مغاغة برصيد 6 نقاط. يليهم فريق بني مزار برصيد 5 نقاط، وفي المركز الأخير يأتي فريق تليفونات بني سويف برصيد 4 نقاط.

مع حلول منتصف الموسم، تظهر الترسانة بوضوح كفريق مرشح لتحقيق الصعود للدوري الممتاز، حيث يمتلك فريق قوي ومتجانس يتمتع بلسان حال قوي في المجموعة. بعدما حققوا كل الانتصارات في الجولات السابقة، قد يكونون الفريق الأقوى في البطولة بتألق لاعبيهم والاستعداد الجيد للمباريات القادمة.

من جهة أخرى، يعمل فريق نجوم مصر وطامية الفيوم على تعزيز مواقعهم في الترتيب، حيث يتقاسمان المركز الثاني برصيد 14 نقطة. يسعى كلاً منهما إلى تحقيق الفوز في المباريات القادمة للحفاظ على مكانه في صدارة الترتيب. فريق المنيا يحتل المركز الرابع برصيد 13 نقطة ويسعى بدوره للبقاء في موقع الصدارة.

بالعودة إلى مجموعة الأدوات في الفرق الأدنى وقعت شركة تليفونات بني سويف في ضائقة، حيث يحتلون المركز الأخير برصيد 4 نقاط فقط، ويعانون من تأخر في الأداء وضعف النتائج. فرق الواسطي ومركز شباب مغاغة وبني مزار يتقاسمون المراكز الأخيرة في المجموعة. وعلى هؤلاء الفرق العمل على تحسين أدائهم والتركيز على الفوز في المباريات القادمة لتحسين ترتيبهم والابتعاد عن مراكز الهبوط.

مع استمرار الجولات واقتراب نهاية البطولة، سيكون من المثير متابعة تطورات هذه المجموعة ومن سيتمكن من بلوغ الأهداف التي حددها كل فريق لنفسه في بداية الموسم. سنرى من سيتربع على عرش المجموعة الثانية ويعبر إلى المرحلة القادمة من البطولة في سعيهم لتحقيق الانتصار والصعود للدوري الممتاز.

مع استمرار المنافسة، ستكون المراحل القادمة حاسمة لمعرفة الفرق المؤهلة إلى المرحلة التصفوية النهائية من البطولة. يتوجب على جميع الفرق تقديم أداء قوي والعمل بجدية لتحقيق أهدافها والمنافسة على أعلى المراكز في الترتيب العام.

وتستعد الأندية حالياً لبدء المرحلة الثانية من الدوري، حيث ستستأنف المباريات يوم الجمعة 12 يناير المقبل. يتطلع الفرق إلى مزيد من النجاح وتحقيق النتائج الإيجابية في هذه المرحلة، بهدف تحقيق الصعود للدوري الممتاز وتقديم أداء قوي.

من المتوقع أن تشهد المباريات القادمة منافسة قوية بين الفرق، حيث ستبذل كل فرق قصارى جهدها لتحقيق الانتصارات. ستتحدد خلال الأسابيع القادمة فرق التأهل للمرحلة المقبلة، وسيتم تمييزهم بأداءهم المتميز ومهاراتهم الفردية والجماعية.

بعد انقضاء مرحلة الترتيب في الصعيد، يمكن القول أن هذه المسابقة قد أظهرت مدى التنافس الشديد بين الفرق والرغبة الكبيرة للتأهل للدوري الممتاز. نأمل أن يستمر هذا الحماس والإثارة في المرحلة الثانية من الدوري لتقديم كرة قدم رائعة وتشويقية لمحبي اللعبة في الصعيد.