شكرا لقرائتكم خبر عن مزمار وطبل بلدى فى ختام البطولة العربية للسلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة مصر وليبيا فى ختام البطولة العربية لمنتخبات السلة طبل بلدى ومزمار بجانب الحضور الجماهيرى، لدعم ومساندة اللاعبين فى المباراة. وصعد الفراعنة إلى النهائي بعد فوزهم الكبير على منتخب الإمارات بنتيجة 114 / 78.

وجاء المنتخب المصري فى صدارة مجموعته بعد تحقيق العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها، حيث فاز المنتخب المصري في الجولة الأولى على الإمارات بنتيجة 94/46، كما فاز على الكويت في الجولة الثانية بنتيجة 92/41 ثم تغلب على تونس 85/63 والمغرب 76/53.

وتأهل منتخب ليبيا إلى النهائي بعد الفوز على تونس في دور نصف النهائي 70 / 64.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كلا من: أحمد عادل دولا، احمد ياسر مودى، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، عمرو الجندي، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، خالد عبد الناصر، هيثم كمال، علي أحمد.