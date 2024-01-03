شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يجتمع مع اللجنة الأولمبية والاتحادات لبحث الاستعداد لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، غدا الخميس، اجتماعا مع المهندس ياسر إدريس القائم بأعمال اللجنة الأولمبية المصرية وعدد من رؤساء الاتحادات ولاعبي المنتخبات الوطنية. ويأتى الاجتماع لبحث الاستعدادات للأولمبياد باريس 2024، وذلك في مقر المركز الأولمبي بالمعادي.

وكان وزير الرياضة أكد أن وزارة الشباب والرياضة وضعت برنامجاً علمياً مجسداً للحصول على تطوير رياضي شامل مخطط، ومصر استطاعت مضاعفة عدد الميداليات الأولمبية من 3 ميداليات في ريو دي جانيرو فى 2016 إلى 6 ميداليات فى طوكيو.

ونتوقع أن يرتفع العدد ما بين 8 إلى 10 ميداليات في باريس 2024، والتى نضع لها برنامجاً ونعمل عليها، على ألا تقل عدد الميداليات عن 15 ميدالية في عام 2028.