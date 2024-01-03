كأس يونايتد: أستراليا تقصي صربيا ديوكوفيتش وبولندا الى نصف النهائي

الرياص - اسماء السيد - سيدني: مُني الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، بخسارة صادمة أمام الأسترالي أليكس دي مينور 4 6 و4 6، ما مهّد الطريق أمام البلد المضيف للتأهل الى نصف نهائي كأس يونايتد لكرة المضرب الأربعاء في بيرث.

وقدّم دي مينور البالغ 24 عاماً والمصنف 12 عالمياً أداءً ملفتاً أمام ديوكوفيتش وفاز بـ33 نقطة من أصل 34 ممكنة على إرساله، حاسماً المواجهة في 94 دقيقة ومحققاً انتصاره الأول على الصربي في ثاني لقاء بينهما.

وأقر الصربي البالغ 36 عاماً بعد هزيمته الأولى على الأراضي الأسترالية منذ 22 كانون الثاني/يناير 2018 حين خرج من ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة على يد الكوري الجنوبي تشونغ هيون، أنه "لم أكن في مستواي. كان أحد هذه الأيام التي تشعر فيها أنك لست على ما يرام".

وتابع "كل ما بإمكاني قوله إن المنافس لعب بشكل جيد".

وعلى غرار ما حصل الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات خلال فوزه في الفردي على التشيكي ييري ليهيتشكا، طلب ديوكوفيتش تدخل معالجه الفيزيائي مرتين بسبب آلام في المعصم منعته من خوض مباراة الزوجي المختلط الحاسمة التي أهلت بلاده الى ربع النهائي.

وقال دي مينور عن تغلبه على الفائز بـ24 لقباً كبيراً "إنه أمر مميز جدا. نوفاك رائع وما فعله من أجل هذه الرياضة مميز جدا. إنه شعور لا يوصف ومذهل وأنا سعيد جدا للقيام بذلك هنا في بيرث وأستراليا".

وتابع "عندما تواجه نوفاك عليك أن تخرج وتستمتع... أن تستمر في القتال حتى النهاية. اليوم كان يومي وأنا سعيد لأني تمكنت من تحقيق الفوز".

وبذلك، مهّد دي مينور الطريق أمام أستراليا التي حسمت بطاقة نصف النهائي بعد الفوز السهل لأيلا تومليانوفيتش على ناتاليا ستيفانوفيتش في مباراة فردي السيدات 6 1 و6 1 في ساعة و5 دقائق، ما جعل مباراة الزوجي المختلط هامشية لكن أستراليا أنهتها أيضاً لصالحها بفوز ستورم هانتر وماثيو إبدن على أولغا دانيلوفيتش ونيكولا تشاتشيتش 6 3 و6 3.

وبلغت بولندا بقيادة المصنفة أولى عالمياً إيغا شفيونتيك الدور نصف النهائي بتخطيها الصين من دون عناء 3 0 في بيرث.

ووضع هوبرت هوركاتش المنتخب البولندي على المسار الصحيح بفوزه في مباراة فردي الرجال على جينجين جانغ 6 3 و6 4، قبل أن تحسم شفيونتيك بطاقة التأهل بفوزها في مباراة فردي السيدات على كينوين جينغ بسهولة 6 2 و6 3.

وقالت شفيونتيك "أنا سعيدة حقاً بالطريقة التي لعبت بها وأيضاً بالأجواء السائدة في الفريق"، مضيفة "أعتقد حقاً أنه باستطاعتنا أن نكون أفضل حين نلعب ضمن فريق، وبالتالي يسعدني جداً أن ألعب بجانبه (هوركاتش) وأنا أستمتع بكل مباراة نخوضها هنا".

ولم يتراخ المنتخب البولندي رغم ضمان التأهل وفاز أيضاً بمباراة الزوجي المختلط وإن كان بصعوبة بعد فوز كاتارينا بيتر ويان زييلينسكي على يو شياودي وسون فاجينغ 6 3 و5 7 و10 7.

تأهل اليونان وألمانيا

وتلتقي بولندا في دور الأربعة مع النروج ونجمها كاسبر رود أو فرنسا التي ضمنت الأربعاء بلوغها ربع النهائي بفوزها على إيطاليا 3 0 بقيادة أدريان مانارينو وكارولين غارسيا في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة التي شهدت تأهل ألمانيا أيضاً بين أفضل منتخبين وصيفين.

ولم يجد مانارينو، المصنف 22 عالمياً، صعوبة في تخطي لورنتسو سونيغو 6 4 و6 4، قبل أن تنجح غارسيا، المصنفة 20 عالمياً، في الفوز على جاسمين باوليني 6 4 و5 7 و6 4 على ملعب "كين روزوول أرينا" في سيدني.

وفي مباراة الزوجي المختلط الهامشية، خرجت فرنسا منتصرة أيضاً عبر إليكسان ليشيميا وإدوار روجيه فاسلان اللذين تغلبا على نوريا برانكاتشو وفلافيو كوبولي 7 6 (7 5) و6 4.

وحسمت اليونان بطاقة المجموعة الثانية في سيدني بعد تقدمها على كندا 2 0 بفضل ستيفانوس تسيتسيباس وماريا ساكّاري، إذ فاز الأول على ستيفن دييز 6 2 و6 3 والثانية على ليلى فرنانديز 7 6 (7 2) و6 3.

وكما أنهى تسيتسيباس وديسبينا باباميخايل مباراة الزوجي المختلط لصالح اليونانيين الذين سيتواجهون في ربع النهائي مع ألمانيا الجمعة في سيدني، على أن يلتقي الطرف الفائز مع أستراليا في دور الأربعة.

وفاز تسيتسيباس وباباميخايل على فيليكس أوجيه ألياسيم وستايسي فونغ 7 5 و6 4.

وشارك في هذا الحدث 18 منتخباً وُزّعت على ست مجموعات من ثلاثة منتخبات بنظام الدوري. تتضمّن كل مواجهة مباراة واحدة للرجال ومثلها للسيدات بالإضافة إلى مواجهة في الزوجي المختلط.