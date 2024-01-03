شكرا لقرائتكم خبر العلا تدشن انطلاقة النسخة الخامسة من رالي داكار السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه أنظار العالم غدا الجمعة إلى مدينة العلا، التي ستشهد انطلاق منافسات النسخة الخامسة من رالي داكار السعودية 2024، وتستمر حتى 19 يناير الجاري، بمشاركة 434 مركبة في مختلف فئات السباق، وبمسافة تتخطى 7800 كلم.

أهم الأحداث الرياضية

وبهذه المناسبة، قال وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل «مع بداية العام الجديد 2024 نواصل العمل باستضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية العالمية على أرض المملكة، فها هو رالي داكار العريق يعود مجددا بنسخته الخامسة؛ لينطلق الله من مدينة العلا الساحرة ذات الطبيعة الخلابة، والتي سنستمتع فيها سويا في 15 يوما مليئة بالإثارة والتحدي، بمشاركة 778 شخصا يمثلون 72 دولة على مستوى العالم على متن 434 مركبة متنوعة بمختلف فئات السباق، سيتنافسون في 12 مرحلة أساسية، وواحدة تمهيدية تمر جميعها بالعديد من المدن والمناطق المختلفة بالمملكة».

وتستقطب النسخة 46 من الرالي الأقوى في العالم 778 مشاركا يمثلون 72 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث تعد فرنسا من أكثر الدول التي سيمثلها المشاركون في الرالي بـ 163 مشاركا، يليها إسبانيا بـ 119 مشاركا، ثم إيطاليا بـ 72 مشاركا، وذلك في جميع فئات الرالي، فيما يتنافس في السباق للمرة الأولى 135 مشاركا جديدا، إلى جانب 129 أسطورة و31 مشاركا في فئة تحدي موتول الأصلي، كما سيشارك في السباق 46 امرأة، منهن 34 في فئة داكار كلاسيك.

10 سائقين سعوديين

وسيشارك أيضا في المنافسات هذا العام 10 سائقين سعوديين هم: يزيد الراجحي في فئة «تي 1»، وإبراهيم المهنا في فئة «ستوك»، فيما سيشارك صالح السيف، ودانية عقيل، ومشاعل العبيدان في فئة «تي 3»، وسيشارك ياسر بن سعيدان، ومها الحملي في فئة «تي 4»، كما سيتنافس طارق الرماح في فئة «تي 5»، بينما سيشارك عبدالحليم المغيرة في فئة «الدراجات النارية»، وهاني النومسي في فئة «الكوادز».

ويستهل السائقون رحلتهم هذا العام بمرحلة تمهيدية من مخيم الانطلاق في العلا، قبل خوض رحلة تعبر العديد من مدن المملكة، حيث يمر المسار هذا العام بالحناكية، والدوادمي، والسلامية، والهفوف، وشبيطة، والرياض، وحائل، وينبع.