سانشيز لا يفكر في عرض الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد موقع «24horas» أن لاعب إنتر ميلان، الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، حسم موقفه من الانتقال إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقا لما أورده الموقع التشيلي، نقلا عن صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فإن سانشيز لا يفكر في إمكانية مغادرة الإنتر هذا الشتاء، ويريد مواصلة عقده الذي ينتهي في يونيو 2024.

وأضاف المصدر أن بعض الأندية في دوري روشن السعودي أبدت اهتمامها بضم سانشيز خلال الميركاتو الحالي؛ لكن حتى الآن لم يتم إرسال أي عرض رسمي لإدارة نادي إنتر ميلان.

وكانت تقارير صحفية متنوعة قد أكدت أن نادي الاتحاد السعودي، من خلال مدربه الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، تواصل مع سانشيز، وعرض عليه الانتقال إلى صفوف النادي الجداوي، كما أن اللاعب لديه عرضان آخران بدوري روشن السعودي من ناديي الشباب والاتفاق.

ويعد الدولي التشيلي من أبرز مهاجمي العقد الأخير، حيث سبق له اللعب في صفوف أندية كبيرة على غرار أرسنال وبرشلونة إلى جانب مانشستر يونايتد وإنتر ميلان، وحصل اللاعب خلال مسيرته الكروية على العديد من الألقاب، أبرزها الدوري الإيطالي، الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا، وكأس الرابطة الإنجليزية، وكأس إيطاليا، إضافة إلى لقبين في بطولة كوبا أمريكا بقميص المنتخب التشيلي.

وعانى سانشيز (35 عاما) من الابتعاد كثيرا عن تشكيلة إنتر ميلان الأساسية خلال الموسم الجاري 2023-24، وخاض 13 مباراة فقط عبر كل المسابقات، وسجل هدفين، وتبلغ قيمته السوقية حاليا 2.5 مليون يورو، استنادا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت».

ألقاب سانشيز مع الأندية والمنتخب: