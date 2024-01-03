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روديجير يحصد جائزة الأفضل في مباراة ريال مدريد ومايوركا

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ياسر رشاد - القاهرة - حصل الدولي الألماني أنتوني روديجير نجم دفاع فريق على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه امام ريال مايوركا ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني “الليجا”.

وأعلنت رابطة “الليجا” عن إختيارها روديجير كأفضل لاعبي المباراة بعد قيادته لفريقه لتحقيق الفوز بهدف دون رد وإعتلاء صدارة جدول ترتيب .

وسجل روديجير الذي يقدم أفضل مواسمه مع الريال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78 ليمنح الملكي فوزاً مهماً .

ويتصدر ريال مدريد جدول الترتيب برصيد 48 نقطة بفارق 3 نقاط عن منافسه جيرونا الذي يخوض مباراة قوية امام أتلتيكو مدريد.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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