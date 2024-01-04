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مانشستر يونايتد يقترب من تمديد عقد مدافع الفريق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أنهى نادي مانشستر يونايتد جميع المفاوضات مع الظهير الأيمن الإنجليزي آرون وان بيساكا من أجل تفعيل خيار تمديد عقده حتى يونيو 2025. وفقا لصحيفة "ميل سبورت".

وفي الأيام القليلة الماضية، أعلن اليونايتد أيضا تفعيل خيار تمديد عقد المدافع ليندلوف حتى يونيو 2025.

ويخطط النادي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة لتمديد عقد لاعب خط الوسط التونسي حنبعل المجبري.

جدير بالذكر، انضم بيساكا إلى اليونايتد في موسم 2019/20 قادما من كريستال بالاس، في صفقة بلغت قيمتها 55 مليون يورو.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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