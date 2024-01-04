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حاتم بطيشة ينضم لقنوات SSC السعودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلنت قنوات SSC ، عبر حسابها الرسمي، انضمام المعلق المصري، حاتم بطيشة إلى قائمة معلقيها.

وكتب الحساب الرسمي لقنوات SSC عبر موقع التغريدات "إكس": "قنوات SSC تثري قائمة معلقيها الرياضيين بإنضمام المعلق الرياضي حاتم بطيشه إلى قافلة معلقيها المتميزين".

يذكر أن المعلق المصري، مدحت شلبي انضم في أغسطس الماضي إلى قنوات SSC، للتعليق على الدوري السعودي للمحترفين "روشن".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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