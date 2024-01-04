حاتم بطيشة ينضم لقنوات SSC السعودية

يذكر أن المعلق المصري، مدحت شلبي انضم في أغسطس الماضي إلى قنوات SSC، للتعليق على الدوري السعودي للمحترفين "روشن".

أعلنت قنوات SSC السعودية ، عبر حسابها الرسمي، انضمام المعلق المصري، حاتم بطيشة إلى قائمة معلقيها.

محمد يوسف

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