حاتم بطيشة ينضم لقنوات SSC السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
أعلنت قنوات SSC السعودية، عبر حسابها الرسمي، انضمام المعلق المصري، حاتم بطيشة إلى قائمة معلقيها.
وكتب الحساب الرسمي لقنوات SSC عبر موقع التغريدات "إكس": "قنوات SSC الرياضية تثري قائمة معلقيها الرياضيين بإنضمام المعلق الرياضي حاتم بطيشه إلى قافلة معلقيها المتميزين".
يذكر أن المعلق المصري، مدحت شلبي انضم في أغسطس الماضي إلى قنوات SSC، للتعليق على الدوري السعودي للمحترفين "روشن".
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