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جدول مباريات اليوم الخميس 4 يناير 2024 والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الخميس، الموافق 4 يناير 2024، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف دوريات العالم، حيث سيكون محبي وتابعي كرة القدم علي موعد بيوم كروي دسم يتخلله مباريات في وكأس إيطاليا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

 

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة، لقاء ولا بالماس بالدوري الإسباني، بجانب لقاء يوفنتوس و ساليرنيتانا بكأس إيطاليا، بجانب لقاء منتخب وولبنان وديا قبل كأس آسيا 2023.

 

 مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

أوساسونا أمام ألميريا، وتنطلق المباراة الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، 7 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3.

إشبيلية ضد أتلتيك بيلباو، وتنطلق المباراة الساعة 08:15 مساءً بتوقيت مصر، 09:15 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3.

برشلونة أمام لاس بالماس، وتنطلق المباراة الساعة 10:30 مساءً بتوقيت مصر، 11:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3.

 

مواعيد مباريات كأس إيطاليا اليوم

يوفنتوس أمام ساليرنيتانا، وتنطلق المباراة الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي 1.

 

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم

كريستال بالاس أمام إيفرتون، وتنطلق المباراة الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 2 HD.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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