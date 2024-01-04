شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد لمعسكر الإمارات بعد غد عقب انتهاء الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل فريق الكرة بنادى الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية اليوم الخميس، بقرار من معتمد جمال المدير الفني للفريق، لإراحة اللاعبين قبل السفر للإمارات.

وقرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك، منح لاعبى الفريق راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة، على أن تكون يومى الخميس و الجمعة.

وجاء قرار المدير الفنى لإراحة اللاعبين قبل السفر للإمارات للمشاركة فى الدورتين الوديتين، وتجنبا لتعرضهم للإجهاد قبل السفر، ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته السبت المقبل.

ويستعد الزمالك للمشاركة فى دورتين وديتين بدولة الإمارات فى الفترة من18 يناير حتى 29 من ذات الشهر، للوقوف على جاهزية اللاعبين والاطمئنان على مستوى البدلاء واستغلال فترة التوقف الدولى بالشكل الأمثل.