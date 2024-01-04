الجمعية العمومية تحدد موعد إجتماعها لسحب الثقة من هشام حطب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية ان اللجنة أرسلت خطابا الي هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية ورئيس اتحاد الفروسية السابق و; الموقوف; تخطره بموعد جلسة استماع جديدة يوم السبت المقبل 6 يناير الجاري، بعد تغيبه عن حضور الجلسة السابقة والتي كان مقررا لها يوم الثلاثاء الماضي .

ويترأس لجنة الاستماع دكتور هيثم علي المستشار القانوني للجنه الاولمبية، وعضويه كلا من المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنه الاولمبية، وايه مدني عضو مجلس الاداره.

وقال ادريس أنه من المنتظر أن تستمع اللجنة لأقوال هشام حطب ، قبل عرض الأمر على الجمعية العمومية الطارئة يوم 13 يناير لحسم سحب الثقة منه بشكل نهائي.

ومن المقرر أن يستعرض مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية خلال عدة اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة خطط تكثيف الاستعدادات ومناقشة متطلبات الاتحادات الرياضية، فضلاً عن عقد عدد من اللقاءات مع الأبطال والمنتخبات لمناقشة جميع متطلباتهم وتدريباتهم خلال الفترة المقبلة.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية قد تصدي لتحركات هشام حطب للعودة من جديد عبر الاستقواء بالهيئات الرياضية بالخارج.

كما قامت وزارة الشباب والرياضة بالرد على بعض الخطابات التى تلقتها سواء من اتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية ;الانوكا; أو خطاب الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي، وذكرت بأن ما تم وفقا للقانون ووفقا لكل بنود الميثاق الأولمبى بعد وجود العديد من المخالفات المالية وبناء على تحقيقات النيابة العامة.

وجاء في الردود أن التحقيقات وجهت اتهاما لحطب وكذلك المدير المالى للجنة وواجهتهما بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والمفتش المالي والإداري بوزارة الشباب والرياضة وإقرار المدير المالي للجنة الاولمبية بأن سفر عدد من المسئولين وبعض اعضاء البرلمان تم بالمخالفة للقرار الوزاري المنظم لسفر البعثة ، وقد ترتب على سفرهم تحميل ميزانية اللجنة قيمة تذاكر الطيران بإجمالي 43 ألفا و350 جنيها.