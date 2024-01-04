العقوبة تنتظر لاعب ريال مايوركا بسبب فينيسيوس جونيور

تمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز أمس الأربعاء أمام ريال مايوركا بهدف دون رد وذلك ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إن إحدى الصور التي تركتها لنا المواجهة بين ريال مدريد ومايوركا الليلة الماضية، هي الصور التي التقطتها شبكة دازان والتي يظهر فيها مافيو وهو يسخر من البرازيلي فينيسيوس خلال الشوط الأول.

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وبحسب الصور التي عرضها البث، يمكن مشاهدة اللاعب من النادي القرمزي ذراعيه مقلدًا أن البرازيلي كأنه طفل يبكي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن هذه اللقطة، على الرغم من أنها لم يلاحظها الحكم مونييز رويز، إلا أنها قد تكون لها عواقب تأديبية على لاعب كرة القدم. ولهذا يجب أن يكون هناك شكوى من قبل ريال مدريد إلى لجنة المنافسة لأن اللوائح تسمح بذلك وفقًا للمادة 22 من بدء إجراء تأديبي وحيث يكون من الواضح أنه سيتم البدء فيه.