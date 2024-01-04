الاهلي يحسم جدل رحيل لاعبه إلى الدوري القطري

حسم مسئولو النادي الاهلي الجدل المثار حول رحيل أحد نجوم فريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء إلى الدوري القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وارتبط أكثر من لاعب داخل النادي الاهلي من الرحيل عن أسوار المارد الأحمر في الميركاتو الشتوي الحالي بعد استبعادهم من حسابات السزويسري مارسيل كولر.

وأكد مسؤولي المارد الأحمر عن عدم تلقيه عروضًا رسمية من الخليج حتى الآن، وما حدث كان بعض الاتصالات الهاتفية فقط، حيث لم يرد إدارة العملاق القاهري على اتصالات من وكلاء لاعبين.

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وأكدت إدارة الاهلي بالعروض الرسمية فقط، وستنتظر الخطابات من الأندية التي ترغب في التعاقد معه حيث لم يوجد لدى مسؤولي المارد الأحمر في رحيل عبد القادر على سبيل الإعارة.

ويمتلك أحمد عبد القادر عرضًا قويًا من الدوري المصري عبر بوابة نادي سموحة السكندري للحصول على خدماته في الشتاء الحالي.