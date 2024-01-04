أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر قبل كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

ينضم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي إلى معسكر منتخب مصر، اليوم الخميس 4 يناير، وفقا لما أعلنه اتحاد الكرة، استعدادا إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وشارك صلاح في 93 مباراة بقميص المنتخب المصري، سجل خلالها 53 هدفا وصنع 30، وفيما يخص بطولة كأس الأمم الإفريقية، لعب صلاح 17 مباراة مع المنتخب، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 3.

وكانت أول مباراة لمحمد صلاح مع منتخب مصر تحت قيادة هاني رمزي، يوم 3 سبتمبر 2011، ضد سيراليون.

ويخوض منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية ضمن المجموعة الثانية التي تضم، الرأس الأخضر، غانا، موزمبيق.

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