لماذا غاب صلاح عن ترشيحات التشكيل المثالي في 2023؟ (تقرير رقمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو" عن قائمة المرشحين للتشكيل المثالي في عام 2023.

ويتم اختيار التشكيل المثالي عبر تصويت يشارك فيه لاعبو كرة القدم حول العالم، ثم يُكشف عنه في حفل توزيع جوائز "الأفضل" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمقرر إقامته يوم 15 يناير الحالي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وشهدت قائمة المرشحين غياب محمد صلاح نجم هجوم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر.

بينما تواجد في قائمة المرشحين للتشكيل المثالي في خط الهجوم كل من: كريم بنزيما (ريال مدريد/الاتحاد السعودي، فرنسا) - إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي، النرويج) - هاري كين (توتنهام هوتسبير/بايرن ميونخ، إنجلترا) - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان، فرنسا) - ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان/إنتر ميامي، الأرجنتين) - كريستيانو رونالدو (النصر، البرتغال) - فينيسيوس جونيور (ريال مدريد، البرازيل).

وتم اختيار اللاعبين المرشحين للتشكيل المثالي في عام 2023، بناءً على ما قدموه في الفترة من 19 ديسمبر 2022 وحتى 20 أغسطس 2023.

ونستعرض لكم خلال السطور المقبلة ما قدمه جميع المرشحين في خط الهجوم للتواجد في التشكيل المثالي لعام 2023:

كريم بنزيما (ريال مدريد/الاتحاد السعودي، فرنسا)

دوري أبطال أوروبا: 6 مباريات (سجل 4 وصنع هدف)

كأس العالم للأندية: مباراة (سجل هدف وصنع هدف)

الدوري الإسباني: 17 مباراة (سحل 14 هدف وصنع هدفين)

كأس ملك إسبانيا: 5 مباريات (سجل 4 وصنع هدف)

السوبر الإسباني: مباراتين (سجل هدفين ولم يصنع)

الدوري السعودي: مباراتين (لم يسجل وصنع هدف)

الإجمالي: 32 مباراة - 31 مساهمة تهديفية (سجل 25 هدف وصنع 6 أهداف).

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي، النرويج)

دوري أبطال أوروبا: 7 مباريات (سجل 7 وصنع هدف)

الدوري الإنجليزي: 24 مباراة (سجل 20 وصنع 5 أهداف)

كأس الاتحاد الإنجليزي: 4 مباريات (سجل 3 أهداف ولم يصنع)

كأس كاراباو: مباراتين (سجل هدف ولم يصنع)

السوبر الأوروبي: مباراة (لم يسجل أو يصنع)

المنتخب النرويجي: مباراتين (سجل 3 أهداف ولم يصنع)

الإجمالي: 40 مباراة - 40 مساهمة تهديفية (سجل 34 هدف وصنع 6 أهداف)

هاري كين (توتنهام هوتسبير/بايرن ميونخ، إنجلترا)

دوري أبطال أوروبا: مباراتين (لم يسجل أو يصنع)

الدوري الإنجليزي: 23 مباراة (18 هدف وصنع هدفين)

الدوري الألماني: مباراة (سجل هدف وصنع هدف)

كأس الاتحاد الإنجليزي: مباراتين (سجل هدف ولم يصنع)

كأس السوبر الألماني: مباراة (لم يسجل أو يصنع)

المنتخب الإنجليزي: 4 مباريات (سجل 5 أهداف وصنع هدف)

الإجمالي: 33 مباراة - 29 مساهمة تهديفية (سجل 25 هدف وصنع 4 أهداف)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان، فرنسا)

دوري أبطال أوروبا: مباراتين (لم يسجل أو يصنع)

الدوري الفرنسي: 21 مباراة (سجل 18 هدف وصنع 4 أهداف)

كأس فرنسا: مباراة (سجل 5 أهداف وصنع هدف)

المنتخب الفرنسي: 4 مباريات (سجل 4 أهداف وصنع هدف)

الإجمالي: 28 مباراة - 33 مساهمة تهديفية (سجل 27 هدف وصنع 6 أهداف)

ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان/إنتر ميامي، الأرجنتين)

دوري أبطال أوروبا: مباراتين (لم يسجل أو يصنع)

الدوري الفرنسي: 19 مباراة (سجل 9 أهداف وصنع 6 أهداف)

كأس فرنسا: مباراة (لم يسجل أو يصنع)

كأس الدوريات: 7 مباريات (سجل 10 أهداف وصنع هدف)

المنتخب الأرجنتيني: 3 مباريات (سجل 5 أهداف وصنع هدف)

الإجمالي: 32 مباراة - 32 مساهمة تهديفية (سجل 24 هدف وصنع 8 أهداف)

كريستيانو رونالدو (النصر، البرتغال)

الدوري السعودي: 17 مباراة (سجل 14 هدف وصنع 2)

كأس خادم الحرمين الشريفين: مباراتين (لم يسجل أو يصنع)

كأس السوبر السعودي: مباراة (لم يسجل أو يصنع)

المنتخب البرتغالي: 4 مباريات (سجل 5 أهداف ولم يصنع)

الإجمالي: 24 مباراة - 21 مساهمة تهديفية (سجل 19 هدف وصنع هدفين)

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد، البرازيل)

دوري أبطال أوروبا: 6 مباريات (سجل 3 أهداف وصنع 4 أهداف)

السوبر الأوروبي: مباراة (لم يسجل وصنع هدف)

كأس العالم للأندية: مباراتين (سجل 3 أهداف وصنع هدف)

الدوري الإسباني: 21 مباراة (سجل 5 أهداف وصنع 7 أهداف)

كأس ملك إسبانيا: 5 مباريات (سجل 3 أهداف وصنع 4 أهداف)

كأس السوبر الإسباني: مباراتين (لم يسجل أو يصنع)

المنتخب البرازيلي: 3 مباريات (سجل هدف وصنع هدف)

الإجمالي: 40 مباراة - 33 مساهمة تهديفية (سجل 15 هدف وصنع 18 هدف)

محمد صلاح (ليفربول، مصر) - غير مرشح

دوري أبطال أوروبا: مباراتين (سجل هدف وصنع هدف)

الدوري الإنجليزي: 26 مباراة (سجل 14 هدف وصنع 10 أهداف)

كأس الاتحاد الإنجليزي: 3 مباريات (سجل هدف وصنع هدف)

كأس كاراباو: مباراة (سجل هدف ولم يصنع)

المنتخب المصري: 3 مباريات (سجل هدفين وصنع 3 أهداف)

الإجمالي: 35 مباراة - 34 مساهمة تهديفية (سجل 19 هدف وصنع 15 هدف)

ورغم عدم ترشح محمد صلاح للتواجد في التشكيل المثالي لعام 2023، فإنه يتفوق بسماهماته التهديفية على 6 لاعبين هم: (كريم بنزيما، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، فينيسيوس جونيور وهاري كين).

ويعتبر النجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي هو اللاعب الوحيد الذي يتفوق على صلاح في المساهمات التهديفية برصيد 40 مساهمة تهديفية بفارق 6 أهداف عن النجم المصري صاحب الـ34 مساهمة تهديفية.