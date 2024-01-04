شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة فى منتخب مصر للتعريف بالمنشطات استعداداً لكأس أمم أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول جلسة للاعبين خلال معسكر الفريق المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور دكتور محى الدين الجعفرى استشارى مكافحة المنشطات المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية، للتعريف بالمنشطات والمحظورات الطبية الجديدة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التى تنطلق 13 يناير الجارى فى كوت ديفوار.

شهدت الجلسة التعريف بالأدوية الجديدة المحظورة، إلى جانب مواعيد استدعاء اللاعبين لكشف المنشطات وأحقية اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقى فى استدعاء أى لاعب فى أى وقت خلال البطولة.

وصل ياسر ابراهيم لاعب الأهلى لمعسكر المنتخب الوطنى بالعاصمة الادارية وينضم لتدريبات المنتخب اليوم، بعدما حرص الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة بقيادة البرتغالى روى فيتوريا واللاعبين، على دعم أسامه جلال مدافع المنتخب قبل مغادرته لمعسكر الفريق بسبب الإصابة ، وبالتالى خروجه من قائمة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التى تنطلق 13 يناير الجارى فى كوت ديفوار واستدعاء ياسر إبراهيم بدلا منه.

وجاءت القائمة النهائية كالتالى : حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر ابراهيم- أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين- محمود حمادة

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.