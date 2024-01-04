شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الألمانى فرانكو فودا أحد المرشحين لتدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الألمانى فرانكو فودا مدرب منتخب النمسا السابق وزيورخ السويسري السابق، يقترب من تولى قيادة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بعدما تم عرضه على مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، لحسم موقفه.

وفتح مجلس إدارة الزمالك خط مفاوضات مع المدرب الألمانى لمعرفة طلباته المادية حتى يصبح مديرًا فنيًا لفريق الزمالك فى المرحلة المقبل، ونرصد فى الأسطر التالية السيرة الذاتية لفرانكو فودا.

ولد فرانكو فودا في مدينة ماينتس الألمانية يوم 23 أبريل 1966 (57 عامً)

لعب فرانكو خلال مسيرته بالملاعب في العديد من الأندية أبرزها باير ليفركوزن وبازل السويسرى، وشارك مع منتخب ألمانيا للشباب والمنتخب الأول.

تولى فرانكو فودا تدريب نادي شتورم غراتس الألماني، كما درب نادي كايزر سلاوترن الألماني، لعب الفريق تحت قيادته 44 مباراة، فاز في 20 مباراة، وخسر 11، وتعادل في 13 مباراة.

كما تولى فرانكو تدريب نادي شتورم غراتس مرة أخرى عام 2014 وحتى 2017، لعب 135 مباراة، فاز في 67، تعادل في 26، خسر 42 مباراة.

وتولى تدريب منتخب النمسا الأول من 2017 وحتى 2022، قبل أن يتقدم باستقالته، ولعب المنتخب تحت قيادته 48 مباراة، فاز في 27، تعادل في 6، خسر 15 مباراة، ونجح مع منتخب النمسا في التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة أمم أوروبا 2020.

وفى نهاية محطاته التدريبية تولى قيادة نادي زيورج السويسري عام 2022، ولعب 18 مباراة، فاز في 5، وتعادل في 3، وخسر 10 مباريات.