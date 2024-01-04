شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا قبل المشاركة فى أمم أفريقيا: "مستعد لأى شيء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود كهربا لاعب الأهلي ومنتخب مصر صورا من مشاركته في مران الفراعنة قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقبلة في كوت ديفوار.

وكتب كهربا على المنشور الخاص بصوره من مران المنتخب" مستعدي لأي شيء".

وتحدث محمود كهربا لاعب الأهلي، عن موقفه من دفع الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك خلال عام 2024، مشيرًا إلى أنه يحلم بالفوز بأمم أفريقيا مع المنتخب الوطني.

وقال كهربا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "عام 2023 كان رائعا، وأجمل لقطة لي خلاله هي عودتي للعب الكرة من جديد؛ لأنها كانت من أصعب الأوقات علي". وعن موقفه من دفع غرامة الزمالك، قال: "لا أحلم بدفع الغرامة في 2024، ولكن أحلم بالفوز بأمم أفريقيا مع المنتخب وكل البطولات مع الأهلي". وفيما يخص الحديث عن إمام عاشور والتعاون معه منذ القدوم للجزيرة، قال: "كنت بجوار إمام منذ دخوله الأهلي، وهو تغير في كل شىء، ولا يزال أمامه الكثير ليقدمه للأهلي، وكل اللاعبين على قلب رجل واحد". وكشف كهربا عن تفاصيل الاحتفال الخاص به مع أنتوني موديست قائلا: "في مباراة بالدوري أمام إنبي اتفق معي على الحركة التي قمنا بها في السوبر، ومن وقتها عند إحرازه أي هدف نقوم بنفس الاحتفال، وهو سعيد بالأجواء جدًا في النادي، وسعيد بالحياة معنا". وأضاف: "أشكر جماهير الأهلي والكلمات لا تصف مدى حبي لهم، وإن شاء الله في كل مباراة أصبح عند حسن ظنهم، ولو حدث سوء توفيق في أي مباراة وإهدار فرص فهذا ليس بيدي، وأتمنى دائمًا إحراز الأهداف".

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