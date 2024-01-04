فيرمينو يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي

آشارت تقارير صحفية صباح اليوم الخميس إلى إقتراب البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم الاهلي السعودي من العودة إلى الدوري الإنجليزي مرة اخرى.

وأكدت تقارير صحفية أن ثنائي الدوري الإنجليزي فولهام وشيفيلد يونايتد مهتمان بضم فيرمينو لاعب الاهلي في يناير.

واوضح التقرير أن شيفيلد كان مهتم بالتعاقد مع فيرمينو قبل إقالة بول هيكينجبوتوم من منصبه كمدير فني.

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ويسعى نادي فولهام للتعاقد مع مهاجم ذو خبرة بعد انتقال نجمه الصربي الكسندر ميتروفيتش إلى الهلال السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي.

وكان فيرمينو قد انضم إلى الاهلي السعودي في موسم الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر مجاناً بعد رحيله عن ليفربول.

وبدأ المهاجم البرازيلي بشكل قوي مع الفريق حيث سجل هاتريك في أول ظهور له مع الاهلي في شباك الحزم ضمن منافسات الدوري السعودي.