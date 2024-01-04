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نادٍ سعودي يفاجئ دي بروين في يناير

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كيفين دي بروين - مانشستر سيتي

كيفين دي بروين - مانشستر سيتي

يتواجد البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي على رأس اهتمامات أحد الأندية للتعاقد معه في يناير.

نجح الدوري السعودي في استقطاب العديد من النجوم في الفترة الماضية أبرزهم وكريم بنزيما، والسنغالي ساديو مانى.

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي نواف العقيل فإن أحد أندية الدرجة الأولى يستهدف التعاقد مع دي بروين لاعب مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي الجاري.

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وكتب نواف العقيل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس”: “العملاق الجديد القادم للدوري السعودي نادي القادسية يضع كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي في أعلى الأهداف التي يريد جلبها الصيف المقبل في سوق سيكون ضخماً للنادي الشرقاوي”.

وتابع: “تم وصف التوقيع مع محمد صلاح جناح وسون هيونج مين لاعب توتنهام بالغير ممكن هذا الشهر من مصادر متعدده”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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