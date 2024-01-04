نادٍ سعودي يفاجئ دي بروين في يناير

يتواجد البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي على رأس اهتمامات أحد الأندية السعودية للتعاقد معه في يناير.

نجح الدوري السعودي في استقطاب العديد من النجوم في الفترة الماضية أبرزهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، والسنغالي ساديو مانى.

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي نواف العقيل فإن أحد أندية الدرجة الأولى يستهدف التعاقد مع دي بروين لاعب مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي الجاري.

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وكتب نواف العقيل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس”: “العملاق الجديد القادم للدوري السعودي نادي القادسية يضع كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي في أعلى الأهداف التي يريد جلبها الصيف المقبل في سوق سيكون ضخماً للنادي الشرقاوي”.

وتابع: “تم وصف التوقيع مع محمد صلاح جناح ليفربول وسون هيونج مين لاعب توتنهام بالغير ممكن هذا الشهر من مصادر متعدده”.