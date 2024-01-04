نجم ميلان على ردار الدوري الأمريكي

بات المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو ليس في عجلة من أمره لتوقيع عقد جديد مع ميلان، في ظل عروض الانتقال إلى الدوري الأمريكي الممتاز خلال الصيف.

وينتهي عقد جيرو في يونيو 2024 وأشار الصحفي الإيطالي لوكا بيانشين أن المهاجم الفرنسي لا يتعجل لإبرام صفقة جديدة مع عمالقة الدوري الإيطالي.

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وأوضحت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن دور جيرو في ميلان سيتغير الموسم المقبل عندما لن يكون لاعبًا أساسيًا نظرًا لأنه من المتوقع أن يوقع الروسونيري مع مهاجم جديد للموسم 2024-25.

وقد رفض جيرو عرضًا من المملكة العربية السعودية في الصيف الماضي، لكن “الشعور هو أن الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم أصبح الآن أكثر إغراءً مما كان عليه في الماضي”.

ومن المحتمل أن يقرر جيرو مستقبله في أبريل ومايو تقريبًا، وقد سجل اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا 41 هدفًا في 106 مباراة مع ميلان. وانتقل إلى سان سيرو قادماً من تشيلسي في صيف 2021 وفاز بلقب الدوري الإيطالي في موسمه الأول مع النادي.