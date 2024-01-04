7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم 4/1/2023 ، العديد من الاحداث الهامة في مقدمتها انضمام ياسر إبراهيم ومهند لاشين الي معسكر المنتخب بعد اختيارهما علي حساب أسامة جلال واحمد نبيل كوكا المصابين.

تعرف على مدة غياب أحمد نبيل كوكا عن الملاعب بعد إصابة المنتخب

أثبتت الفحوصات التي خضع لها أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي لشكواه من الإصابة في وجه القدم وحاجته لأداء برنامج تأهيلي في الفترة الحالية، من أجل التعافي من تلك الإصابة.

كهربا قبل المشاركة فى أمم أفريقيا: "مستعد لأى شيء"

نشر محمود كهربا لاعب الأهلي ومنتخب مصر صورا من مشاركته في مران الفراعنة قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية المقبلة في كوت ديفوار.

وكتب كهربا على المنشور الخاص بصوره من مران المنتخب" مستعدي لأي شيء".

الزمالك يفوز على جيماريش البرتغالى بكأس زد الدولية مواليد 2009

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009 على فيتوريا جيماريش البرتغالي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين صباح اليوم الخميس على ملاعب زد بالقاهرة الجديدة، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية لمنافسات كأس زد الدولية الودية.

مران مفتوح لمنتخب مصر أمام وسائل الإعلام بالعاصمة الإدارية غدا

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة روي فيتوريا خوض لاعبي الفراعنة مرانا مفتوحا أمام وسائل الإعلام غدا الجمعة ضمن التحضير لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

وقرر المنتخب فتح مران المنتخب في الرابعة والنصف عصر غدا الجمعة في المران الذي سيقام على استاد مصر القرية الأوليمبية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة .

جلسة فى منتخب مصر للتعريف بالمنشطات استعداداً لكأس أمم أفريقيا.. صور

نظم الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول جلسة للاعبين خلال معسكر الفريق المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور دكتور محى الدين الجعفرى استشارى مكافحة المنشطات المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية، للتعريف بالمنشطات والمحظورات الطبية الجديدة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التى تنطلق 13 يناير الجارى فى كوت ديفوار.

ترتيب جدول دورى المحترفين بعد الجولة الـ15.. بتروجت متصدرا والحرس وصيفا

يعتلى فريق بتروجت بقيادة سيد عيد، صدارة ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 35 نقطة، بفارق 6 نقاط عن حرس الحدود صاحب المركز الثانى برصيد 29 نقطة بعد مرور 15 جولة على المسابقة.

ياسر إبراهيم يصل معسكر المنتخب وينضم للتدريبات اليوم

وصل ياسر ابراهيم لاعب الأهلي لمعسكر المنتخب الوطني بالعاصمة الادارية وينضم لتدريبات المنتخب اليوم، بعدما حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا واللاعبين ، على دعم أسامه جلال مدافع المنتخب قبل مغادرته لمعسكر الفريق بسبب الإصابة ، وبالتالي خروجه من قائمة بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تنطلق ١٣ يناير الجاري في كوت ديفوار واستدعاء ياسر إبراهيم بدلا منه.