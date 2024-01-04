سالم الدوسري على أعتاب رقمًا جديدًا مع منتخب السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك منتخب السعودية الأول لكرة القدم في بطولة كأس آسيا، التي تستضيفها قطر، خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويقع الأخضر السعودي في المجموعة السادسة، رفقة منتخبات تايلاند وقيرجيزستان وسلطنة عمان.

سالم الدوسري

وأصبح سالم الدوسري، نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ، على بعد خطوة تفصله من تحقيق رقمًا جديدًا عبر التاريخ، عندما يسجل مشاركته مع الأخضر في بطولة كأس آسيا.

واحرز نجم منتخب السعودية، 21 هدفًا في 74 مباراة مع منتخب السعودية، في مختلف البطولات،

وفي حالة تسجيل الدوسري، 3 أهداف فقط، سيقتحم قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب السعودية، و معادلة رقم إبراهيم سويد وسعيد العويران، الذى يحتل المركز التاسع.