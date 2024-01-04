ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق الساحرة المستديرة بعد قليل، انطلاق صافرة أحداث مباراة برشلونة ولاس بالماس التي تجمع الفريقين على ستاد "دي جران كناريا"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر للدوري الإسباني "الليجا".

رؤية فنية حول مباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني الليلة

يستقبل اليوم فريق لاس بالماس نظيره برشلونة في الدوري الاسباني ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الليغا وذلك على ملعب غران كاناريا.

التكتيك المتوقع لبرشلونة أمام لاس بالماس حسب موقع سوفاسكور سيكون ٤-٣-٣.

موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس اليوم

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ولاس بالماس

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD 1.

معلق مباراة برشلونة ولاس بالماس

يعلق على المباراة، عصام الشوالي.

قائمة برشلونة لمباراة لاس بالماس في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: إينياكي بينيا، أندير أسترالاجا- دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو- بالدي- رونالد أراوخو- كريستينسن- كوندي- فورت- فيرمين لوبيز- كوبارسي.

خط الوسط: روميو- سيرجي روبرتو- دي يونج- جوندوجان- لامين يامال.

خط الهجوم: فيران توريس- روبرت ليفاندوفيسكي- رافينها- جواو فيليكس- فيتور روكي.