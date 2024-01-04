مورينيو يرد على أنباء تدريب منتخب البرازيل

ياسر رشاد - القاهرة - رد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، على الشائعات المتعلقة بتوليه قيادة المنتخب البرازيلي في المرحلة الحالية استعدادا لخوض غمار كوبا أمريكا.

وكان منتخب البرازيل قد تلقى صدمة بعد تجديد عقد كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد، ويبحث عن اسم جديد لاستلام القيادة الفنية، ما جعل البعض يطرح اسم مورينيو.

وقال مورينيو، خلال تصريحات صحفية إن أولويته هي تمديد عقده مع النادي الإيطالي، وذلك ردًا على إدراج اسمه ضمن لائحة المرشحين لتدريب المنتخب البرازيلي.

وأضاف مورينيو: "البرازيل لم تتحدث معي بشكل مباشر، أخبرت وكيل أعمالي بعدم التحدث مع أي شخص حتى نعرف ما إذا كان روما يريدني أن أبقى أم لا".

وتابع "أنا لا أصدق الشائعات التي تضع مدربين آخرين مكاني، لديّ ثقة في ملاك النادي، ولا أشك في صدقهم، وليس لديّ أي سبب للاعتقاد بأنهم يتفاوضون مع آخرين من خلف ظهري".

ويتولى جوزيه مورينيو تدريب روما منذ يوليو 2021، ويستمرعقده مع ذئاب العاصمة الإيطالية حتى يونيو المقبل.