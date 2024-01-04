تشكيل برشلونة أمام لاس بالماس.. فيتور روكي على مقاعد البدلاء

ياسر رشاد - القاهرة - يجلس الوافد الجديد فيتور روكي لصفوف برشلونة على مقاعد البدلاء في مباراة لاس بالماس المقررة في الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفاً على نظيره لاس بالماس، على ملعب "جران كاناريا" في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ19 من "لاليجا".

وأعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة،، عن تشكيل البلوجرانا وشهد تواجد الوافد الجديد المهاجم البرازيلي فيتور روكي على مقاعد البدلاء.

تشكيل برشلونة اليوم أمام لاس بالماس

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - كوندي - بالدي.

خط الوسط: سيرجي روبرتو - فرينكي دي يونج - جوندوجان.

خط الهجوم: رافينها - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في سلم الترتيب العام للدوري الإسباني برصيد 38 نقطة. فيما يأتي فريق لاس بالماس بالمركز العاشر برصيد 25 نقطة.