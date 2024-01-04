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مشاهدة مباراة برشلونة ولاس بالماس في الليجا

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ياسر رشاد - القاهرة - مع دقات العاشرة والنصف مساء اليوم الخميس ، يحل فريق ضيفًا على نظيره لاس بالماس لحساب منافسات .
 


ويقام اللقاء على ملعب دي جران كناريا ، لحساب منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري الإسباني "الليجا".

وتأتي قائمة برشلونة في اللقاء على النحو التالي ..

حراسة المرمى: إينياكي بينيا، أندير أسترالاجا- دييجو كوشين.
خط الدفاع: جواو كانسيلو- بالدي- رونالد أراوخو- كريستينسن- كوندي- فورت- فيرمين لوبيز- كوبارسي.
خط الوسط: روميو- سيرجي روبرتو- دي يونج- جوندوجان- لامين يامال.
خط الهجوم: فيران توريس- روبرت ليفاندوفيسكي- رافينها- جواو فيليكس- فيتور روكي.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر قناة beIN sports HD 1 ، بتعليق التونسي عصام الشوالي .

يمكنكم متابعة اللقاء من خلال الضغط هنا ..

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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