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تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة لاس بالماس في الدوري الاسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة لاس بالماس المقرر انطلاق صافرتها  بعد قليل ، ضمن منافسات بطولة لكرة القدم.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة لاس بالماس في الدوري الاسباني
 

في حراسة المرمي :- انياكي بينيا .

في خط الدفاع :- جواو كانسيلو – جيوليس كوندي – رونالد اراوخو – اليكس بالدي .

في خط الوسط :- سيرجي روبيرتو – الكاي جوندوجان – فرينكي دي يونج .

في خط الهجوم :- رافينيا – ليفاندوفسكي – جواو فيليكس .

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الاسباني
ويترقب عشاق كرة القدم هذه المباراة القوية التي تجمع بين فريق برشلونة ضد نظيرة فريق لاس بالماس ، وذلك المباراة ضمن اطار منافسات الدوري الاسباني ، ولمتابعة احداث اللقاء يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة بي ان سبورت 1 ، وتنقل احداث المباراة بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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