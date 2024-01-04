روكي بديلًا.. تشكيل برشلونة الرسمي أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة، التشكيل الرسمي الذي يدفع به في مباراته ضد لاس بالماس، في الدوري الإسباني الممتاز.

وستنطلق مباراة برشلونة ضد لاس بالماس في تمام العاشرة والنصف مساء اليوم الخميس، على ملعب “جران كناريا”، في الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل برشلونة الرسمي لمباراة لاس بالماس، ليشهد وجود فيتور روكي أحدث صفقات النادي الكتالوني على مقاعد البدلاء.

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

الدفاع: جواو كانسيلو – رونالد أراوخو – كوندي – بالدي.

الوسط: سيرجي روبرتو – فرينكي دي يونج – جوندوجان.

الهجوم: رافينها – روبرت ليفاندوفسكي – فيران توريس.

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وسيخوض برشلونة المباراة محتلًَا المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 38 نقطة، بينما يأتي لاس بالماس في المركز العاشر وفي رصيده 25 نقطة.

ونجح نادي برشلونة الإسباني، من تسجيل لاعبه البرازيلي الجديد فيتور روكي، قبل ساعات من انطلاق مباراته ضد لاس بالماس، ليمكنه المشاركة رسميًا