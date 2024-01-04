مستقبل محمد صلاح يثير الجدل.. إعلامي سعودي يفجرها

فجر الإعلامي السعودي سعود الصرامي، مفاجأة بشأن مستقبل الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بعد أنباء اقترابه من دوري روشن في الفترة المقبلة.

وارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى الدوري السعودي، بعد تمسك صندوق الاستثمار السعودي بالحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأعلن نادي ليفربول وفق التقارير الصحفية الإنجليزية، غلقه ملف بيع بيع محمد صلاح في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ليصبح من المؤكد بقائه لنهاية الموسم.

ويرتبط محمد صلاح بعقد حتى 2025، ويحق له التوقيع لأي ناد مجاني في يناير العام المقبل، حال عدم تجديد تعاقده مع ليفربول.

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وقال سعود الصرامي في تصريحاته عبر برنامج “الديوانية”:” لن يحدث انتقال محمد صلاح إلى دوري روشن للمحترفين، وسيستمر في البقاء في ليفربول حتى عام 2026 “.

وأضاف:” بعد انتهاء مشاركة محمد صلاح في بطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر، سيتم تجديد عقده مع ليفربول، مما يعني أن محمد صلاح ليفربولي حتى عام 2026 “.