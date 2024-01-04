راموس ينفجر في وجه مشجع بعد سقوط إشبيلية أمام بلباو.. فيديو

انفجر سيرجيو راموس نجم نادي إشبيلية، في وجه أحد مشجعي النادي مؤخرًا أثناء المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.

وتلقى نادي إشبيلية هزيمة ثقيلة بهدفين دون رد أمام أتليتك بلباو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

وأثناء إدلاء راموس بتصريحات إعلامية عقب المباراة في الملعب، تعرض للهجوم من أحد الجماهير التي كانت حاضرة، لينفجر الأسطورة الإسبانية في وجهه.

وقال راموس في تصريحاته للمشجع:” تحلى بقليل من الاحترام للجمهور والشعار ، احترم الناس واصمت الآن، وأمشي من هنا نحن نتحدث “.

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وبهذه النتيجة، رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 38 نقطة، ليرتقي للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، بينما على الجانب الأخر توقف رصيد نادي إشبيلية، عند 16 نقطة، ليحتل المركز السادس عشر في جدول المسابقة.

وتلقى الفريق الأندلسي هزيمته التاسعة خلال منافسات الموسم الحالي في المسابقة.