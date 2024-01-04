عرض سعودي ضخم لخطف جناح لاتسيو في يناير

تلقى البرازيلي فيليبي أندرسون، جناح فريق لاتسيو الايطالي، عرضًا ضخمًا من أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكدت قناة “سكاي سبورت” الإيطالية، أن أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين تقدم بعرض بقيمة 15 مليون يورو، إلى نادي لاتسيو.

وأشارت إلى أن كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو، يتجه إلى رفض العرض السعودي وذلك لرغبته ببقاء لاعبه البرازيلي.

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وأوضحت أن نادي لاتسيو قدم عرضًا للاعب من أجل تجديد عقده لمدة 3 سنوات مع أحقية التجديد لعام إضافي، براتب سنوي يصل 3 ملايين ونصف خاليةٍ من الضرائب.

ويقوم اللاعب البرازيلي أندرسون، بدراسة العروض المقدمة له والتي من بينها العرض السعودي، ولم يحسم قراره النهائي حتى الآن.

وشارك أندرسون في 18 مباراة خلال الموسم الحالي في الدوري الإيطالي، وأحرز فيها هدفًا وصنع 5 أخرى.