7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 4 / 1 / 2024

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار رياضية شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 4 / 1 / 2024 فى مقدمتها، رابطة الأندية تفرض عقوبات كبيرة على المصرى والإسماعيلي.

رابطة الأندية تفرض عقوبات كبيرة على المصرى والإسماعيلي.. تعرف عليها

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة العقوبات الخاصة بمباراة المصري والإسماعيلي بالجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز.

منتخب مصر يخوض تدريبه الثالث باستاد مصر استعدادا لأمم أفريقيا.. صور

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا تدريباتهم باستاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التى تنطلق 13 يناير الجارى بكوت ديفوار.

تبدأ من 30 جنيها.. طرح تذاكر مباراة منتخب مصر وتنزانيا وديا

طرحت شركة تذكرتي تذاكر المباراة الودية بين مصر وتنزانيا، فى إطار استعدادات منتخبنا الوطني للمشاركة في أمم أفريقيا 2023. 2024 التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

خالد الدرندلي يقترب من رئاسة بعثة منتخب مصر في كوت ديفوار

اقترب خالد الدرندلى نائب رئيس اتحاد الكرة من رئاسة بعثة منتخب مصر في كوت ديفوار خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

تعرف على مدة غياب أحمد نبيل كوكا عن الملاعب بعد إصابة المنتخب أثبتت الفحوصات التي خضع لها أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي لشكواه من الإصابة في وجه القدم وحاجته لأداء برنامج تأهيلي في الفترة الحالية، من أجل التعافي من تلك الإصابة.