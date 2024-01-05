برشلونة يخطف فوزًا قاتلًا أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني

نجح برشلونة في خطف فوزًا ثمينًا أمام لاس بالماس، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

وحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره لاس بالماس، على ملعبه جران كناريا، في ختام منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني الممتاز.

وافتتح منير الحدادي نجم لاس بالماس التسجيل في الدقيقة الـ 12 من عمر المباراة، ليهز شباك برشلونة بالهدف الأول، ويحسم الشوط الأول لصالحهم.

وفشل برشلونة في هز شباك لاس بالماس فيما تبقى من الشوط الأول، ولكن تمكن فيران توريس من إدراك التعادل للنادي الكتالوني في الدقيقة الـ 55 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح برشلونة، ليسجلها جوندوجان بنجاح في شباك لاس بالماس.

وشهدت المباراة مشاركة فيتور روكي صفقة النادي الكتالوني الجديدة في اللقاء، بالإضافة إلى تعرض جواو كانسيلو لإصابة مقلقة

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وبهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 41 نقطة، ليستعيد المركز الثالث في جدول الترتيب للدوري الإسباني الممتاز، بعدما أطاح به أتلتيك بلباو بعد فوزه أمام إشبيلية.

وتجمد رصيد لاس بالماس عند 25 نقطة، ليحتل المركز العاشر في جدول المسابقة.