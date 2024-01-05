شكرا لقرائتكم خبر عن دورى القسم الثانى .. سبورتينج يضم مدافع وادي دجلة لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى سبورتينج كاسل فى التعاقد مع محمود ممدوح الدماطي (الريكو) مدافع فريق وادى دجلة خلال فترة الانتقالات الشتوية لمدة موسمين ونصف لدعم الفريق في منافسات دورى القسم الثانى.

ولعب محمود ممدوح الدماطي (الريكو) لأندية غزل المحلة وبلدية المحلة وطنطا، حيث من مواليد 2004 ويشغل مركز المدافع ويعد من أفضل المواهب القسم الثانى هذا الموسم ووقع اللاعب في حضور محمد صلاح ويوسف وهبة رئيس مجلس إدارة نادي سبورتنيج كاسل.

ومن جانب آخر، فاز السكة الحديد على وى 4/2 في المباراة التي جمعت بينهما باستاد السلام، ضمن فعاليات الجولة الـ15 لدورى القسم الثانى أ، ليرتفع رصيد الفائز إلى 24 نقطة ويرتقى للمركز الرابع بجدول الترتيب ، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر.

فى الوقت نفسه تعادل القناة مع راية 0/0 بملعب القناة بالإسماعيلية ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 24 نقطة في المركز الخامس، كما رفع الضيوف رصيدهم إلى 23 نقطة في المركز الثامن، كما استطاع دكرنس الفوز على النجوم 3 / 2 رافعا رصيده إلى 19 نفطة، بينما تجمد رصيد النجوم عند 12 نقطة.

كما تعادل حرس الحدود مع بروكسى بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما باستاد المكس بالإسكندرية ليفقد نقطتين في سباق الصدارة ليرفع رصيده إلى 29 نقطة ومازال في مركز الوصافة، بينما رفع بروسكى رصيده إلى 21 في المركز العاشر.