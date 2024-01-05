الامارات | تحديد مواعيد «بلاي أوف» دوري الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات يوم 14 يناير الجاري، موعداً جديداً لانطلاق منافسات مرحلة خروج المغلوب (البلاي أوف) للدوري العام، بإقامة مباراة ذهاب الدور ربع النهائي بين اتحاد كلباء ودبا الحصن، ويوم 18 منه لمباراة الإياب.

وكانت اللجنة قد أجلت انطلاق المنافسات التي كانت مقررة يوم أمس، لتزامن المباريات مع استعدادات منتخب الإمارات للكرة الشاطئية لبطولة العالم والذي يضم لاعبي صالات عدة.

وقررت اللجنة إقامة الدور نصف النهائي الذي سيجمع بين وصيف ترتيب دور المجموعات فريق البطائح مع الفائز من مجموع مباراتي (اتحاد كلباء ودبا الحصن) يومي 22 و26 يناير على صالة نادي البطائح، على أن تقام المرحلة النهائية من ثلاث مباريات أيام 30 يناير، و3 و6 فبراير المقبل، وتجمع خورفكان مع المتأهل من مباراتي نصف النهائي.

في سياق متصل، أجرت اللجنة التنفيذية قرعة كأس الصالات للرجال التي ضمت مجموعتين، الأولى يلعب فيها: خورفكان ودبا الحصن والبطائح، والثانية: اتحاد كلباء ومليحة والحمرية. وتنطلق المنافسات يوم 23 فبراير المقبل، وتختتم يوم 10 مارس.