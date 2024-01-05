الامارات | الكندي فارسي في دبي للتفاوض مع الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام أميركية أن الوصل متصدر ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم، قدم عرضاً للاعب الكندي محمد فارسي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر لاعب نادي كولومبوس الأميركي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» صورة أثناء وجوده في دبي، إذ ذكرت صحيفة «إم إل إس مالتي بلكس» أن الوصل دخل في مفاوضات مع اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، لإقناعه بالانضمام إلى صفوف «الإمبراطور» المرشح بقوة للفوز بلقب الدوري.

وأشارت الصحيفة إلى أن فارسي يعد من أبرز لاعبي الدوري الأميركي، إذ أسهم في فوز فريقه بلقب كأس الدوري في 2023، بعدما شارك في 36 مباراة، وكان أحد أبرز نجوم الموسم الماضي.

في المقابل، أوضحت أن اللاعب الجزائري الأصل، يميل إلى البقاء في صفوف كولومبوس، لكن في الوقت نفسه يبحث فكرة خوض تجربة جديدة، بانتقاله إلى الدوري الإماراتي.

ويلعب فارسي في مركز الظهير الأيمن، وتبلغ قيمته السوقية 1.5 مليون يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق انتقالات اللاعبين، إذ نشأ في فريق بلانفيل الكندي ثم انتقل إلى عين مليلة الجزائري في 2019، قبل أن يعود إلى كندا وينضم إلى كافالري في 2020، بينما انضم إلى كولومبوس في 2022، وأصبح من الركائز الأساسية في الفريق.

يذكر أن الوصل يضم في صفوفه خمسة من اللاعبين الأجانب، هم: السويسري هاريس سيفروفيتش، والكولومبي أليكسيس بيريز، والأرجنتيني بوبليتي، والمغربي سفيان بوفتيني، والأرجنتيني نيكولاس خمينيز الذي سيتم قيده في فترة الانتقالات الشتوية لاعباً مواطناً، بعدما حصل على الجواز الإماراتي، ليحق لـ«الإمبراطور» التعاقد مع لاعب أجنبي آخر.