فوز مثير لبرشلونة على لاس بالماس

المنامة - ياسر ابراهيم - تغلّب برشلونة على مستضيفه لاس بالماس بهدفين لواحد الخميس في المرحلة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.



وبادر أصحاب الأرض بافتتاح النتيجة عبر المغربي منير الحدادي في الدقيقة 12.



إلاّ أنّ الفريق الكاتالوني أدرك التعادل عبر مهاجمه فيران توريس في الدقيقة 56.



وفي اللحظات الأخيرة من الموقعة المثيرة منح الألماني إلكاي غوندوغان هدف الفوز للبلوغرانا في الدقيقة 90+3 من ركلة جزاء طرد على إثرها مدافع أصحاب الضيافة الهولندي دالي سينجرافين.



وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث بفارق 7 نقاط خلف ريال مدريد المتصدّر بفارق الأهداف عن جيرونا صاحب المركز الثاني.



في المقابل تجمّد رصيد لاس بالماس عند 25 نقطة في المرتبة العاشرة.