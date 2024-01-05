جمال عبدالحميد: هذا أكثر شئ أحزنني عند رحيلي عن الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، جمال عبدالحميد، عن أكثر شيء أحزنه بعد رحيله عن الأهلي.

أوضح عبدالحميد في تصريحات تلفزيونية، إن هناك "مانشيت" صحفي كان سببا كافيا في نهاية رحلته الكروية بعد إصابته القوية ورحيله عن الأهلي"، وتابع، عقب إصابتي القوية والتي كانت عبارة عن كسر مضاعف في قصبة الرجل.

وواصل، مثل هذه الإصابات قد تجعل أي لاعب أن يعتزل، ولكن في ظل الأزمة النفسية التي كانت تحاوطني بسبب الإصابة.

وتابع، قرأت في أحد الجرائد مانشيت كان كفيلا بأن يقتلني معنويا في الملاعب الرياضية، وهي التنمر علي ووصفوني بـ "رجل قصيرة ورجل طويلة" نظرا لقوة الإصابة.

وأختتم ، إلا أنني استمريت في الملاعب وانتقلت للزمالك وعشت أفضل فترات حياتي التاريخية.