مفاجأة.. كارتيرون على رادار العودة لتدريب الزمالك

كشف الإعلامي محمد شبانة عن مفاجأة قوية بخصوص إمكانية عودة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لـ أم صلاح القطري للعودة إلى تدريب نادي الزمالك في الفترة المقبلة.

ويبحث نادي الزمالك في الفترة الحالية عن مدير فني جديد بعد إقالة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو نظرًا لسوء النتائج في المباريات الأخيرة سواء على المستوى المحلي والقاري.

وقال شبانة في تصريحات تليفزيونية أن وكيل كارتيرون يطمح إلى إعادته من جديد لقيادة الفريق الأبيض حيث قام بوضعه ضمن الترشيحات ليكون مدرب القلعة البيضاء الجديد.

اقرأ أيضًا: تشافي يكشف طبيعة إصابة كانسيلو أمام لاس بالماس.. بشرى سارة

وجدير بالذكر أن كارتيرون قد تولى تدريب نادي الزمالك في ولايتين من قبل الأولى في الفترة من ديسمبر 2019 حتى منتصف سبتمبر 2020 قبل أن يرحل إلى التعاون قبل أن يتركه ليعود إلى الفارس الأبيض في مارس 2021.

وقاد المدرب الفرنسي نادي الزمالك للتتويج بـ3 ألقاب هي الدوري المصري وكأس السوبر المصري، إلى جانب فوزه في ولايته الأولى بلقب كأس السوبر الأفريقي 2019 على حساب الترجي التونسي.