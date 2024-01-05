قرار مدوي من اتحاد الكرة بخصوص محمد صلاح قبل أمم أفريقيا

اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا جديدًا بخصوص الدولي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي قبل مشاركته مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا.

ويشارك منتخب مصر في المجموع الثانية التي تضم موزمبيق والرأس الأخضر وغانا ببطولة أمم أفريقيا التي ستقام في كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل.

وأكدت تقارير صحفية أن اتحاد الكرة قرر توفير حراسة خاصة لمنتخب مصر في أمم أفريقيا بشكل عام والمحترفين بشكل خاص على رأسهم حمد صلاح لفرض حالة من الاستقرار والانضباط على معسكر الفراعنة.

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وأشارت التقارير أن اتحاد الكرة يتمسك بتواجد حارس شخصي لـ محمد صلاح حيث رى الاستعانة به منذ فترة طويلة لمرافقة نجم ليفربول بصورة دائمة خاصة أن لاعب ليفربول يحصل على اهتمام خاص من قِبل وسائل الإعلام العالمية ومشجعي البطولة.

ويواصل المنتخب الوطني استعدادته القوية استعدادًا لمواجهة تنزانيا الودية يوم 7 يناير، قبل السفر لأبيدجان للمشاركة في أمم أفريقيا الـ23.