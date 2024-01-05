شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يحيى ذكرى تأسيس نادي الزمالك الـ 113 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، علي إحياء ذكري تأسيس القلعة البيضاء الـ 113، حيث أسس الزمالك فى 5 يناير عام 1911 كنادٍ رياضى وثقافى واجتماعى يحمل اسم "نادى قصر النيل"، وتولى جورج مرزباخ، رئيس المحاكم المختلطة فى مصر آنذاك، رئاسة النادى.



حسين لبيب

وكتب لبيب عبر حسابه الشخصي علي فيس بوك: الزمالك اولا.. جَماهِير نَادِي الزمالك الْعَظِيمَة

يُسْعِدَنِي أَن نشارككم اليَوم ونشارك كُل الجَمَاهِير الريَاضِيَة الْمِصرِيَة والعَرَبِية والأفريقية ذِكْرِي مُرُور 113 عَام عَلِيّ تَأْسِيس نَادِينَا الْعَظِيم نَادِي الزمالك أَكْبَر قَلعُه رِيَاضِيَة فِي مِصر

رَغم أَن مُجَرد اقترانا بالزمالك حَدَثَ فِي حَد ذَاتِهِ يَستَحِق الِاحتِفَال فِي كُل وَقتٍ

إلا أَنّنَا اليَوْم نتشارك الذكْرِيّ الَّتِي تَعكِس مدي عُمْق جذُور هَذَا الكِيان العَظِيم الضاربة فِي تَارِيخِ مِصرَ الحبيبة

وَهِي الجذور الَّتِي نستمد مِنْهَا قُوتَنَا ويقيننا فِي الحفاظ عَلِي اسْتِمرَار شمُوخُه وَارتِفَاعُه إلَي عَنَان السماء كَمَا كَانَ وسيظل

فَمَهْمَا أَحَاطَت بِنَا الصعَاب فَلَيسَ عَلَينَا إلا العَودَة إلَي بَيتِنَا التاريخي وَالْبَحث بِدَاخِله عَن النوافِذ الَّتِي ستشرق مِنهَا شَمْس المُستقبل المَشْرَقَة بِإِذْنِ اللَّهِ

وسنظل نَذْكُر بِكُلّ حُبِّ كُلٍّ مِنْ أُعْطِيَ لِهَذَا النَّادِي مِن رياضيين وإداريين وَعَامِلِين وَأَعْضَاء مُنْذُ تَأْسِيسِ النَّادِي حَتّي اليَوم

فُهِمَ مِنْ زَرَعُوا فِينَا أَنَّ هَذَا لنادي خُلِق ليبقي خُلِق ليقاوم كُلَّ الظُّرُوفِ مَهْمَا كَانَت صُعوبَتِها خُلِق لينافس بِشَرَف وخُلِق لينتصر بِجَهْد أَبْنَاءه

جُمْهُور نَادِي الزمالك المساند وَالْمُحِب لَا تَكفِيهِ الْكَلِمَات

أَنَا لَا أَسْتَطِيعُ فَصْلُه عِنْد الْحَدِيثِ عَنْ إدَارَةِ النّادِي ولاعبيه لِأَنَّنَا جَمِيعًا جُزْءٍ مِنْهُ

لِذَا عِنْدَمَا نَتَحَدَّث عَنْ جُمْهُورِ الزمالك فَنَحْن نَتَحَدَّث عَن أَنْفُسِنَا

هَذَا جُمْهُورُ اعتَادَ أَنْ يُعْطِيَ كُل شَيْءٍ بِلَا مُقَابِلٍ لِذَا نَعمَل جَمِيعًا مِنْ أَجْلِ اِبْتِسَامَةٌ لَا نُرِي أَنَ هُنَاكَ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا سِوَاهُم .

وَلَا نَجِدُ أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِي تَأْسِيس نَادِينَا لنجدد الْعَهْد مَع جماهيرنا فِي بَذْلِ كُل الجُهْدِ اللازِم لِإِعَادة الزمالك إلَيّ سِيرَتِه الْأَولِي عَلِيّ كَافَّة الأصعدة الأخلاَقِيَّة والرياضية وَالإِنشَائِيَّة والاقتصادية

لِيَكُون المُستَقبَل خَيرٌ امتِدَاد لِلمَاضِي العريق الَّذِي بِنْتِه سواعد الْإِبْطَال مِنْ أَبْنَاءِ هَذَا النَادِي وَاَلَذِين ساهموا فِي رَفْعِهِ الزمالك والريَاضَة المِصرِيَة بشَكلٍ عَام

عاش نادي الزمالك اكبر قلعة رياضية فى مصر