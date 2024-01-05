شاهد.. مشادة عنيفة بين راموس وأحد مشجعي إشبيلية

ياسر رشاد - القاهرة - دخل سيرخيو راموس نجم دفاع فريق إشبيلية الإسباني في مشادة قوية مع أحد مشجعي فريقه بعد مقاطعته خلال إدلاءه ببعض التصريحات التليفزيونية بعد إنتهاء مباراة إشيبيلة أمام أتلتيك بلباو.

وواصل فريق إشبيلية نتائجه السلبية بعد سقوطه في فخ الخسارة أمام أتلتيك بلباو بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 19 لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ووجه راموس حديثه للمشجع ببعصبية شديدة قائلاً: " تصرف ببعض الإحترام نحن نتحدث، يجب أن تحترم الطاقم ولاعبي الفريق، إحترم الناس وأصمت ".

وأضاف نجم أشبيلية: " حسناً هذا هو الوضع علينا أن نتحمل الأمر، نحنن نتفهم إحباط المشجعين لأنه أمر طبيعي ".

وأكمل: " لقد مر الكثير من الوقت دون أن ننجح في تحقيق الفوز، دون أن نمنحهم السعادة، والآن هذا ما نحصل عليه في المقابل ".

ويمر إشبيلية بموقف صعب حيث يحتل الفريق المركز 16 بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الفرق المهددة بالهبوط.